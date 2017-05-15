غر سار..وزير التعليم يصدم التلاميذ والأطر التعليمية ويقلص من أيام العطل بـ15 يوما +صورة ﻿

"شوف تيفي"
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن تقليصها لأيام العطل المدرسية بخمسة عشر يوما، وذلك خلال الموسم الدراسي المقبل 2017/2018.
وكما تظهر لائحة العطل الجديدة فقد ألغيت العطلة البينية للدورة الأولى والتي كانت مدتها ثمانية أيام، كما خفضت مدة عطلة نهاية الدورة الأولى إلى ثمانية أيام عوض خمسة عشر يوما، إضافة إلى هذا فقد وحدت مدة العطلة البينية في الدورة الثانية وألغت نظام الأقطاب، وصار مجموع لائحة أيام العطل المدرسية إثنان وثلاثون يوما عوض سبعة وأربعون في اللوائح السابقة.
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