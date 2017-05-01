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سار للمغاربة..قبل شهر رمضان: تراجع أسعار هذا المنتوج المهم والضروري في المائدة المغربية

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 06:22 سار للمغاربة..قبل شهر رمضان: تراجع أسعار هذا المنتوج المهم والضروري في المائدة المغربية | مجتمع
سار للمغاربة..قبل شهر رمضان: تراجع أسعار هذا المنتوج المهم والضروري في المائدة المغربية
اعتبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب أن ''تراجع أسعار'' اللحوم البيضاء على المستوى الوطني ناجم عن وفرة الإنتاج مقابل الطلب.

"شوف تيفي"

اعتبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب أن "تراجع أسعار" اللحوم البيضاء على المستوى الوطني ناجم عن وفرة الإنتاج مقابل الطلب.

ورأت الجمعية التي عقدت ، مؤخرا ، بالعاصمة العلمية للمملكة لقاء تواصليا مع مربي الدواجن بجهة فاس-مكناس، أن هذا الوضع "يؤثر سلبا على مردودية المنتجين"، مضيفة أن الإنتاج الوطني الحالي من الكتاكيت "يتعدى ما تتحمل السوق الوطنية".

وخصص هذا اللقاء التواصلي للتداول في وضعية القطاع والوقوف على مختلف المشاكل والإكراهات التي يعاني منها مربو الدواجن بجهة فاس-مكناس.

كما كان اللقاء مناسبة للاحتفاء بحصول الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب على شهادة الاعتراف المهني من وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، على هامش الملتقى الدولي ال12 للفلاحة بمكناس المنظم مؤخرا.

وأكد السيد عزيز العرابي رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن هذه الشهادة ثمرة مجهود قامت به الفيدرالية بكل مكوناتها على مدى 23 سنة، وتتويج لعملها المنبني على رؤية "متبصرة" تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وممتهنيه، وتحسين وتثمين المنتوج الوطني من الدواجن.

وتابع العرابي أن الشهادة هي أيضا مكسب سيمكن من العمل من أجل تحقيق أهداف تصب في مصلحة القطاع، وتمكنه من احتلال مكانته بين القطاعات الأخرى التي يراهن عليها المغرب بانفتاحه على السوق الإفريقية.

ومكن اللقاء التواصلي الذي عقد بمساهمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من الوقوف على المستجدات القانونية والتنظيمية للقطاع، وإثارة جملة من القضايا التي تهم إنتاج الدواجن بالمغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجمعية لحوم الدواجن فاس مكناس

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