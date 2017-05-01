 مؤلم..العثور على جثة طفل داخل بركة مائية بملعب للغولف بمراكش ﻿
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مؤلم..العثور على جثة طفل داخل بركة مائية بملعب للغولف بمراكش

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 03:07 مؤلم..العثور على جثة طفل داخل بركة مائية بملعب للغولف بمراكش | حوادث و حقوق
مؤلم..العثور على جثة طفل داخل بركة مائية بملعب للغولف بمراكش
انتشلت عناصر الوقاية المدنية بمراكش، مساء يومه الأحد، من استخراج جثة طفل لم يتجاوز عمره 10 سنوات من داخل بركة مائية بملعب للغولف بطريق المحاميد قبل أن يتم إيداع جثته بمستودع الأموات بباب دكالة بناء

"شوف تيفي":محمد لحلو

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بمراكش، مساء يومه الأحد، من استخراج جثة طفل لم يتجاوز عمره 10 سنوات من داخل بركة مائية بملعب للغولف بطريق المحاميد قبل أن يتم إيداع جثته بمستودع الأموات بباب دكالة بناء على تعليمات النيابة العامة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد خلف اختفاء الطفل حالة من الارتياب لدى أفراد أسرته التي انتقلت إلى مقر المنطقة الأمنية المحاميد حيث وضعت شكاية في الموضوع وعززتها بأخبار من زملائه الهالك بكونه توجه إلى داخل ملعب الغولف بالتجزئة السياحية المذكورة من أجل السباحة ببعض البرك المائية.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر المنطقة الأمنية، انتقلت رفقة عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية ونائب الوكيل العام للملك من أجل الإشراف على عملية انتشال جثته من طرف عناصر الوقاية المدنية.

 

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المغرب شوف تيفي مراكش ملعب الجولف التجزئة السياسية السياحية عناصر الوقاية المدينة

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