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في يوم تنصيبه.. ماكرون لابس كوستيم عادي وها بشحال

بتاريــخ : 15 ماي 2017 / 01:00 في يوم تنصيبه.. ماكرون لابس كوستيم عادي وها بشحال | بوليتيك
في يوم تنصيبه.. ماكرون لابس كوستيم عادي وها بشحال
في اليوم الذي تم فيه تنصيب الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون ارتدى في الحفل بذلة متواضعة بلغ سعرها 450 يورو (أقل من 500 دولار).

شوف تيفي

في اليوم الذي تم فيه تنصيب الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون ارتدى في الحفل بذلة متواضعة بلغ سعرها 450 يورو (أقل من 500 دولار).

وحسب مصادر فرنسية فإن ماكرون يظهر عليه البعد عن البهرجة والبذخ، عكس الرؤساء الفرنسيين السابقين، إذا ما بقي كذلك، حيث ارتدى كوستيم غامق اللون، في حين زوجته بريجيت ترونيو ارتدت زيا من قطعتين ظهرت به خلال المراسم من أحد أشهر دور الأزياء في فرنسا.

 

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ماكرون فرنسا تنصيب بريجيت ترونيو

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