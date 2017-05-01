رسميا...الأغلبية الحكومية تحذر من الأطروحات الإنفصالية بمنطقة الريف وتعد بتسريع إنجاز المشاريع التنموية ﻿

أجمع ممثلو أحزاب الأغلبية الحكومية قبل قليل، على أن الإحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف مؤخرا قد انحرفت عن المطالب الإجتماعية، إلى مطالب بنفس انفصالي بدعم من أعداء المملكة المغربية بالخارج.

شوف تيفي

أجمع ممثلو أحزاب الأغلبية الحكومية قبل قليل، على أن الإحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف مؤخرا قد انحرفت عن المطالب الإجتماعية، إلى مطالب بنفس انفصالي بدعم من أعداء المملكة المغربية بالخارج.

وكشف قياديون بالأحزاب المشكلة للحكومة، على أن المغرب دولة المؤسسات، حيث أن الإحتجاج السلمي والإجتماعي حق مكفول عبر القانون، شريطة عدم المس بالنظام العام والممتلكات الخاصة.

وكشف ممثلوا أحزاب الأغلبية الذين عقدوا إجتماعا مساء اليوم في منزل رئيس الحكومة بمدينة سلا، تداولوا فيه الأوضاع بجميع الأقاليم المغربية خاصة بمنطقة الحسيمة، مؤكدين على أن المغرب لن يتساهل مع الإحتجاجات المدعومة من الخارج، والتي تمس توابث الأمة.

ووعد سعد الدين العثماني في تصريح بالمناسبة، أن الحكومة ستسرع في إنجاز مشاريع تنموية بالمنطقة، سيرا على النهج الذي سلكه المغرب في تنمية جميع المناطق، محذرا من أن المغرب لن يتساهل مع الأطروحات الإنفصالية المدعومة من الخارج.





