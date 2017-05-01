 المضاربة و الدمايات في سهرة نوال الزغبي و ها أشنو وقع ﻿
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المضاربة و الدمايات في سهرة نوال الزغبي و ها أشنو وقع

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 23:45 المضاربة و الدمايات في سهرة نوال الزغبي و ها أشنو وقع | حوادث و حقوق
المضاربة و الدمايات في سهرة نوال الزغبي و ها أشنو وقع
قام شاب في منتصف الثلاثينات من العمر قبل قليل من يومه الأحد بالاعتداء على شقيقته بمنصة النهضة بالعاصمة الرباط و التي شهدت حفلا فنيا ساهرا للنجمة اللبنانية ''نوال الزغبي'' .

شوف تيفي

قام شاب في منتصف الثلاثينات من العمر قبل قليل من يومه الأحد بالاعتداء على شقيقته بمنصة النهضة بالعاصمة الرباط و التي شهدت حفلا فنيا ساهرا للنجمة اللبنانية "نوال الزغبي" .

و أكدت مصادر "شوف تيفي" أن الشابة التي تبلغ من العمر 18 سنة كانت تتابع سهرة "الزغبي" قبل أن تفاجأ بشقيقها الذي كان يتعقبها قبل أن يوجه لها عدد من اللكمات و الصفعات مخلفا لها كدمات و دماءا على وجهها .

و أضافت المصادر أن رجال الأمن تدخلوا لفض الاشتباك قبل أن يطلبوا من الشابة مرافقة شقيقها و الذي رفض في آخر المطاف اصطحابها إلى المنزل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نوال الزغبي شوف تيفي 18 سنة منصة النهضة

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