المضاربة و الدمايات في سهرة نوال الزغبي و ها أشنو وقع ﻿

قام شاب في منتصف الثلاثينات من العمر قبل قليل من يومه الأحد بالاعتداء على شقيقته بمنصة النهضة بالعاصمة الرباط و التي شهدت حفلا فنيا ساهرا للنجمة اللبنانية ''نوال الزغبي'' .

شوف تيفي

قام شاب في منتصف الثلاثينات من العمر قبل قليل من يومه الأحد بالاعتداء على شقيقته بمنصة النهضة بالعاصمة الرباط و التي شهدت حفلا فنيا ساهرا للنجمة اللبنانية "نوال الزغبي" .

و أكدت مصادر "شوف تيفي" أن الشابة التي تبلغ من العمر 18 سنة كانت تتابع سهرة "الزغبي" قبل أن تفاجأ بشقيقها الذي كان يتعقبها قبل أن يوجه لها عدد من اللكمات و الصفعات مخلفا لها كدمات و دماءا على وجهها .

و أضافت المصادر أن رجال الأمن تدخلوا لفض الاشتباك قبل أن يطلبوا من الشابة مرافقة شقيقها و الذي رفض في آخر المطاف اصطحابها إلى المنزل.