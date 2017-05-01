الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين يهاجم شباط بسبب نزوله إلى البيضاء من أجل دعم ''كافي الشراط'' ﻿

شوف تيفي:
أكد ''النعم ميارة'' الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه ليس للأمين العام لحزب الاستقلال ''حميد شباط'' الحق في ترأس اجتماعات النقابة إلا بدعوة من الكاتب لعام للنقابة , و ذلك على خلفية ترأس ''شباط'' لمؤتمر جهوي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالبيضاء صباح اليوم الأحد تحت شعار '' قوتنا في وحدتنا'' .
و أشار بلاغ للإتحاد العام للشغالين بالمغرب, توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن الأمين العام لحزب الميزان و بإقدامه على هذا الفعل يضع نفسه طرفا في موضوع لم يعد قائما بالأساس , حيث اختارت القواعد النقابية توجهها في المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 07 ماي المنصرم بالرباط و الذي أفرز قيادة جديدة .
و أضاف البلاغ أن قيادات الإتحاد العام تتأسف على ما وصل إليه الأمين العام من ما أسماه البلاغ ''من تخبط أدى به إلى زرع التفرقة في الحزب و استعماله في تحقيق تطلعات شخصية ضيقة لن تفيد حزب الاستقلال , مؤكدين أن ما جرى بالبيضاء اليوم لا يلزم الإتحاد العام.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.