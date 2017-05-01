الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين يهاجم شباط بسبب نزوله إلى البيضاء من أجل دعم ''كافي الشراط'' ﻿

أكد ''النعم ميارة'' الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه ليس للأمين العام لحزب الاستقلال ''حميد شباط'' الحق في ترأس اجتماعات النقابة إلا بدعوة من الكاتب لعام للنقابة , و ذلك على خلفية ترأس

شوف تيفي:



أكد ''النعم ميارة'' الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه ليس للأمين العام لحزب الاستقلال ''حميد شباط'' الحق في ترأس اجتماعات النقابة إلا بدعوة من الكاتب لعام للنقابة , و ذلك على خلفية ترأس ''شباط'' لمؤتمر جهوي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالبيضاء صباح اليوم الأحد تحت شعار '' قوتنا في وحدتنا'' .

و أشار بلاغ للإتحاد العام للشغالين بالمغرب, توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن الأمين العام لحزب الميزان و بإقدامه على هذا الفعل يضع نفسه طرفا في موضوع لم يعد قائما بالأساس , حيث اختارت القواعد النقابية توجهها في المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 07 ماي المنصرم بالرباط و الذي أفرز قيادة جديدة .

و أضاف البلاغ أن قيادات الإتحاد العام تتأسف على ما وصل إليه الأمين العام من ما أسماه البلاغ ''من تخبط أدى به إلى زرع التفرقة في الحزب و استعماله في تحقيق تطلعات شخصية ضيقة لن تفيد حزب الاستقلال , مؤكدين أن ما جرى بالبيضاء اليوم لا يلزم الإتحاد العام.

