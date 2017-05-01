عاجل:مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ﻿

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بعد غد الثلاثاء لبحث إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم لصاروخ باليستى جديد.

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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بعد غد الثلاثاء لبحث إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم لصاروخ باليستى جديد.



وذكر راديو ''صوت أمريكا'' اليوم - أن هذه الجلسة الطارئة سوف تعقد بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية, حيث أكدت مندوبة واشنطن أن ''الوقت قد حان لكي توجه دول كثيرة في العالم رسالة قوية وموحدة تفيد بأن مثل هذه التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية غير مقبولة''.

وقالت أنه يتعين على واشنطن أيضا أن تواصل تضييق الخناق على كوريا

الشمالية