مثير.. مواطن مغربي بغا يدخل للحبس بزز وها علاش ﻿

واقعة غريبة الأطوار تلك التي دارا فصولها بمدينة براطو الايطالية، عندما أقدم مواطن مغربي على تكسير زجاج سيارة مركونة في الشارع، حيث انتظر إلى أن جاءت الشرطة إلى عين المكان، وتوسلهم لإدخاله السجن.

شوف تيفي



واقعة غريبة الأطوار تلك التي دارا فصولها بمدينة براطو الايطالية، عندما أقدم مواطن مغربي على تكسير زجاج سيارة مركونة في الشارع، حيث انتظر إلى أن جاءت الشرطة إلى عين المكان، وتوسلهم لإدخاله السجن.

وسبب إقدام هذا المواطن المغربي على هذا الفعل حسب مصادر إيطالية، هو أنه لم يعد باستطاعته العيش خارجه، حسب ما أدلى به، في حين "معندو زهر" لأن القانون الإيطالي لا يعتقل مرتكبي جنح التخريب ويتابعهم في حالة سراح.

وأضافت المصادر ذاتها أن المواطن المغربي يعتبر من المدمنين على الخمور، و يحاول دخول السجن من أجل التحرر من قيود "البلية"، لكن دون جدوى.





