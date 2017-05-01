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مغربي يقتل زوجته الكولومبية بطعنات غادرة

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 23:22 مغربي يقتل زوجته الكولومبية بطعنات غادرة | حوادث و حقوق
مغربي يقتل زوجته الكولومبية بطعنات غادرة
أفلحت عناصر الشرطة الإسبانية في اعتقال مهاجر مغربي قتل زوجته الكولومبية باستعمال سلاح أبيض, ببيتهما بالعاصمة الإسبانية مدريد.

شوف تيفي:


أفلحت عناصر الشرطة الإسبانية في اعتقال مهاجر مغربي قتل زوجته الكولومبية باستعمال سلاح أبيض, ببيتهما بالعاصمة الإسبانية مدريد.

و ذكرت صحيفة “لابنغوارديا” الإسبانية أن المواطن المغربي الأربعيني ،توجه رفقة أبنائه الثلاثة إلى أقرب مقر للأمن بالمنطقة مباشرة بعد ارتكابه للجريمة بغية تسليم نفسه إلى الشرطة، مشيرة إلى أنه من ذوي السوابق العدلية، بالإضافة إلى أنه صدرت في حقه سابقا أوامر بالابتعاد عن زوجته في وقت سابق .

و ذكرت نفس المصادر أن الموقوف طعن زوجته الكولومبية، البالغة قيد حياتها 27 سنة والحاصلة على الجنسية الإسبانية، بواسطة سكين بطعنات قاتلة على مستوى الصدر والقلب والبطن تاركا إياها مضرجة في دمائها فارقت على إثرها الحياة متأثرة بجروحها.

وقد جرى وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه بشأن جريمة التي اهتز لها الشارع المدريدي.


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