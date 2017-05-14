صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس ودا ليها 10 المليون+تفاصيل حصرية لا تصدق+فيديو وصور ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات جد صادمة، تتعلق بمغربية تدعى ''نبيلة''، سقطت ضحية مشعوذ، قام بالنصب والاحتيال عليها، وساهم في تخريب حياتها الزوجية بفرنسا بعد أن قام بتصويرها عارية، وهددها بنشر الفيديو على

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات جد صادمة، تتعلق بمغربية تدعى "نبيلة"، سقطت ضحية مشعوذ، قام بالنصب والاحتيال عليها، وساهم في تخريب حياتها الزوجية بفرنسا بعد أن قام بتصويرها عارية، وهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل هذه الواقعة المثيرة والصادمة فقد كشف مغربية مقيمة في فرنسا منذ سنوات في اتصال لها مع "شوف تيفي" أن أسرتها، تعرفت قبل أشهر على مغربي يدعى "محمد.ه" الذي يعمل كمشعوذ، حيث وعدهم بأن يساعدهم في تحقيق أحلامهم مقابل منحه مبالغ مالية كتعويض يقدم "للجن" الذي يعينه في أعماله.

وأضافت نبيلة أن المذكور، استطاع استغلالها وباقي أفراد أسرتها، حيث حصل منها على أكثر من 10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى حصوله على ذهب وحلي والدتها، بعد أن أوهمها بأنه قادر على مساعدتها في تحسين علاقتها بزوجها وخاصة علاقتها الجنسية معه.

وأوضحت نبيلة أن المشعوذ الذي عاش معها بمنزلها لبضعة أشهر، أقنعها بأن تقوم بالتعري حتى يصورها، ويرسل الفيديو عبر البريد الالكتروني، حتى يستطيع الجن ممارسة الجنس معها لكي يعلمها الطريقة المثلى التي ستساعدها على تحسين وضعها مع زوجها، لكنها تفاجأت بعد ذلك بقيام المشعوذ بعد اختفائه ومغادرته صوب المغرب، بتهديدها وابتزازها في مبالغ مالية مهمة حتى لا ينشر الفيديو.

وأكدت الضحية أن زوجها علم بالواقعة، وقرر تطليقها لتتحول حياتها لجحيم، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية للشرطة الفرنسية بمدينة "Beziers "، حتى يتم إيقاف المعني بالأمر، معبرة في الوقت ذاته عن تخوفها من "الجواد"، وهو ما يؤكد أنها صدقته بسداجتها وثقتها بوجود مثل هذه الخزعبلات كما وصفها مقرب منها في اتصال له مع "شوف تيفي".

وأرسلت "نبيلة" لـ "شوف تيفي" مجموعة من الصور لهذا المشعوذ الذي أكدته بأنه يستعمل بعض الأساليب الحديثة في عمله بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مقطع فيديو، أكدت بأن ابنها قام بالتقاطه له حينما عاش المشعوذ معهما في منزلها لبضعة أشهر، ومراسلات جمعتها به عبر البريد الإلكتروني والتي حاول من خلالها التاثير عليها حتى تمنحه مساعدات مادية.





