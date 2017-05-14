 صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس ودا ليها 10 المليون+تفاصيل حصرية لا تصدق+فيديو وصور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بوشناق فرحان بالمشاركة ديالو في مهرجان موازين | ثقافة و فنون

بوشناق فرحان بالمشاركة ديالو في مهرجان موازين

بعد جريمة فاس البشعة..مهاجرون من جنوب افريقيا..دايرين الروينة و الفوضى فشوارع البيضاء وها شنو واقع | حوادث و حقوق

بعد جريمة فاس البشعة..مهاجرون من جنوب افريقيا..دايرين الروينة و الفوضى فشوارع البيضاء وها شنو واقع

صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس ودا ليها 10 المليون+تفاصيل حصرية لا تصدق+فيديو وصور | حوادث و حقوق

صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس

مثير..نصابة مغربية بالسعودية استولت على 16 مليار سنتيم | حوادث و حقوق

مثير..نصابة مغربية بالسعودية استولت على 16 مليار سنتيم

رغم تنديد 53 جمعية...رئيس فرنسا يزكي جزائرية داعمة للبوليساريو في الإنتخابات التشريعية | بوليتيك

رغم تنديد 53 جمعية...رئيس فرنسا يزكي جزائرية داعمة ''للبوليساريو'' في الإنتخابات التشريعية

تويوتا تخطط لسيارة المستقبل بإبداعات الأطفال | اقتصاد

تويوتا تخطط لسيارة المستقبل بإبداعات الأطفال

مسؤولو المؤسسات التعليمية والجامعية بأكادير متخوفون من زيارة حصاد المفاجئة بعد تقارير كارثية | مجتمع

مسؤولو المؤسسات التعليمية والجامعية بأكادير متخوفون من زيارة حصاد المفاجئة بعد تقارير كارثية

حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد

إدارة مهرجان موازين في ورطة و السبب نوال الزغبي | ثقافة و فنون

إدارة مهرجان ''موازين'' في ورطة و السبب نوال الزغبي

من يلعب في طنجرة الريف؟

صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس ودا ليها 10 المليون+تفاصيل حصرية لا تصدق+فيديو وصور

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 22:42 صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس ودا ليها 10 المليون+تفاصيل حصرية لا تصدق+فيديو وصور | حوادث و حقوق
صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس ودا ليها 10 المليون+تفاصيل حصرية لا تصدق+فيديو وصور
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات جد صادمة، تتعلق بمغربية تدعى ''نبيلة''، سقطت ضحية مشعوذ، قام بالنصب والاحتيال عليها، وساهم في تخريب حياتها الزوجية بفرنسا بعد أن قام بتصويرها عارية، وهددها بنشر الفيديو على

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات جد صادمة، تتعلق بمغربية تدعى "نبيلة"، سقطت ضحية مشعوذ، قام بالنصب والاحتيال عليها، وساهم في تخريب حياتها الزوجية بفرنسا بعد أن قام بتصويرها عارية، وهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل هذه الواقعة المثيرة والصادمة فقد كشف مغربية مقيمة في فرنسا منذ سنوات في اتصال لها مع "شوف تيفي" أن أسرتها، تعرفت قبل أشهر على مغربي يدعى "محمد.ه" الذي يعمل كمشعوذ، حيث وعدهم بأن يساعدهم في تحقيق أحلامهم مقابل منحه مبالغ مالية كتعويض يقدم "للجن" الذي يعينه في أعماله.

وأضافت نبيلة أن المذكور، استطاع استغلالها وباقي أفراد أسرتها، حيث حصل منها على أكثر من 10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى حصوله على ذهب وحلي والدتها، بعد أن أوهمها بأنه قادر على مساعدتها في تحسين علاقتها بزوجها وخاصة علاقتها الجنسية معه.

وأوضحت نبيلة أن المشعوذ الذي عاش معها بمنزلها لبضعة أشهر، أقنعها بأن تقوم بالتعري حتى يصورها، ويرسل الفيديو عبر البريد الالكتروني، حتى يستطيع الجن ممارسة الجنس معها لكي يعلمها الطريقة المثلى التي ستساعدها على تحسين وضعها مع زوجها، لكنها تفاجأت بعد ذلك بقيام المشعوذ بعد اختفائه ومغادرته صوب المغرب، بتهديدها وابتزازها في مبالغ مالية مهمة حتى لا ينشر الفيديو.

وأكدت الضحية أن زوجها علم بالواقعة، وقرر تطليقها لتتحول حياتها لجحيم، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية للشرطة الفرنسية بمدينة "Beziers "، حتى يتم إيقاف المعني بالأمر، معبرة في الوقت ذاته عن تخوفها من "الجواد"، وهو ما يؤكد أنها صدقته بسداجتها وثقتها بوجود مثل هذه الخزعبلات كما وصفها مقرب منها في اتصال له مع "شوف تيفي".

وأرسلت "نبيلة" لـ "شوف تيفي" مجموعة من الصور لهذا المشعوذ الذي أكدته بأنه يستعمل بعض الأساليب الحديثة في عمله بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مقطع فيديو، أكدت بأن ابنها قام بالتقاطه له حينما عاش المشعوذ معهما في منزلها لبضعة أشهر، ومراسلات جمعتها به عبر البريد الإلكتروني والتي حاول من خلالها التاثير عليها حتى تمنحه مساعدات مادية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نبيلة ممارسة الجنس العلاقة الزوجية التعري الفيديو ى الشكاية الشرطة الفرنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد جريمة فاس البشعة..مهاجرون من جنوب افريقيا..دايرين الروينة و الفوضى فشوارع البيضاء وها شنو واقع | حوادث و حقوق

بعد جريمة فاس البشعة..مهاجرون من جنوب افريقيا..دايرين الروينة و الفوضى فشوارع البيضاء وها شنو واقع

مثير..نصابة مغربية بالسعودية استولت على 16 مليار سنتيم | حوادث و حقوق

مثير..نصابة مغربية بالسعودية استولت على 16 مليار سنتيم

حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد صادمة

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم..عندما يقهر الرجال..سبعيني عايش ب 200 درهم فالشهر (شوفو آشنو قال ) | حالة خاصة
منذ 53 ثانية

فيديو صادم..عندما يقهر الرجال..سبعيني عايش ب 200 درهم فالشهر (شوفو آشنو قال )

بوشناق فرحان بالمشاركة ديالو في مهرجان موازين | خارج البلاطو

بوشناق فرحان بالمشاركة ديالو في مهرجان موازين

تويوتا تخطط لسيارة المستقبل بإبداعات الأطفال | مال و أعمال

تويوتا تخطط لسيارة المستقبل بإبداعات الأطفال

بالفيديو..بوشناق يوجه رسالة مشفرة لوزير الثقافة الجزائري | خارج البلاطو

بالفيديو..بوشناق يوجه رسالة مشفرة لوزير الثقافة الجزائري

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بوشناق فرحان بالمشاركة ديالو في مهرجان موازين | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بوشناق فرحان بالمشاركة ديالو في مهرجان موازين

بعد جريمة فاس البشعة..مهاجرون من جنوب افريقيا..دايرين الروينة و الفوضى فشوارع البيضاء وها شنو واقع | حوادث و حقوق

بعد جريمة فاس البشعة..مهاجرون من جنوب افريقيا..دايرين الروينة و الفوضى فشوارع البيضاء وها شنو واقع

صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس ودا ليها 10 المليون+تفاصيل حصرية لا تصدق+فيديو وصور | حوادث و حقوق

صادم..مشعوذ مغربي طيح مهاجرة مغربية في الفخ وصورها عريانة بدعوى طرد الجن وباش يعلمها ممارسة الجنس

مثير..نصابة مغربية بالسعودية استولت على 16 مليار سنتيم | حوادث و حقوق

مثير..نصابة مغربية بالسعودية استولت على 16 مليار سنتيم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.