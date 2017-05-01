 رغم تنديد 53 جمعية...رئيس فرنسا يزكي جزائرية داعمة ''للبوليساريو'' في الإنتخابات التشريعية ﻿
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رغم تنديد 53 جمعية...رئيس فرنسا يزكي جزائرية داعمة ''للبوليساريو'' في الإنتخابات التشريعية

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 22:30 رغم تنديد 53 جمعية...رئيس فرنسا يزكي جزائرية داعمة للبوليساريو في الإنتخابات التشريعية | بوليتيك
رغم تنديد 53 جمعية...رئيس فرنسا يزكي جزائرية داعمة ''للبوليساريو'' في الإنتخابات التشريعية
زكى رئيس فرنسا الجديد ''إمانويل ماكرون'' ساعات بعد تعيينه رسميا، الجزائرية ''ليلى عايشي''، أشهر برلمانية فرنسية مساندة لأطروحة ''، ''البوليساريو''، حيث رشحت للإنتخابات التشريعية المقررة في يونيو

شوف تيفي

زكى رئيس فرنسا الجديد ''إمانويل ماكرون'' ساعات بعد تعيينه رسميا، الجزائرية ''ليلى عايشي''، أشهر برلمانية فرنسية مساندة لأطروحة ''، ''البوليساريو''، حيث رشحت للإنتخابات التشريعية المقررة في يونيو بدائرة ''شمال وغرب إفريقيا'' التي تضم علاوة على المغرب، 14 دولة إفريقية يوجد فيها ناخبون فرنسيون.


وتأتي خطوة الرئيس الفرنسي الجديد التي قد تتسبب في أزمة بين المملكة المغربية وفرنسا، بعد التنديد السابق لإئتلاف جمعوي دولي، يضم 53 جمعية بفرنسا، ضد الدعاية التي قادتها لفائدة أطروحة ''البوليساريو'' ليلى عايشي.


‫شوف تيفي

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فرنسا المغرب البوليساريو المملكة المغرب شوف تيفي

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