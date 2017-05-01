مسؤولو المؤسسات التعليمية والجامعية بأكادير متخوفون من زيارة حصاد المفاجئة بعد تقارير كارثية ﻿

بعد زيارته المفاجئة لعدد من المؤسسات التعليمية نواحي منطقة الخميسات، يرتقب أن يقوم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المؤسسات التعليمية

شوف تيفي



بعد زيارته المفاجئة لعدد من المؤسسات التعليمية نواحي منطقة الخميسات، يرتقب أن يقوم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المؤسسات التعليمية والجامعية بأكادير، صبيحة يوم غد الإثنين.



وحسب مصادر خاصة "لشوف تيفي" فمحمد حصاد توصل بتقارير "سوداوية" عن وضعية التعليم داخل المديرية الإقليمية لأكادير خصوصا وبشكل عام حول التعليم بجميع أسلاكه، إضافة إلى التعليم العالي ، حيث يرتقب أن يحل حصاد بشكل مفاجئ بإحدى المؤسسات التعليمية للوقوف على حقيقة الأوضاع التي وصفتها التقارير بالكارثية.



وأضافت ذات المصادر، أن التقارير الإعلامية الأخيرة حول عدد من المؤسسات التابعة لجامعة إبن زهر، ستكون إحدى النقط التي سيتم التطرق إليها بحضور محمد حصاد وكذا كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، تزامنا والزيارة الملكية لمدينة أكادير يوم الثلاثاء المقبل.



وحسب رسالة توصل بها مسؤولون مركزيون عن التعليم العالي بالرباط، من طرف أساتذة بجامعة إبن زهر وطلبة جامعيين، يشكون فيها الأوضاع التدبيرية والبيداغوجية داخل كليات الجامعة، وبعض مؤسساتها، خاصة أن إحدى العبارات داخل الرسالة تشير إلى إنتماءات سياسية لمسؤولين ينتمون إلى حزب شارك في الحكومة السابقة والحالية ينتمي إليه مسؤول كبير بجامعة إبن زهر.



هذا، وعاينت "شوف تيفي" رسالة نصية إنتشرت بين مديري المدارس التعليمية بتوخي الحذر طيلة الأيام المقبلة كخطوة إستباقية لزيارة مفاجئة للوزير محمد حصاد، والتي قد تعصف بهم من المسؤولية.





