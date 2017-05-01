 حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد صادمة ﻿
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حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 22:12 حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
حصري..جزائري عنف الزوجة ديالو المغربية وعيشها في الجحيم بفرنسا وتسبب لها في الإجهاض +تفاصيل جد صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مغربية تدعى ''فتيحة.ح''، تحولت حياتها لجحيم بفرنسا على يد زوجها الجزائري المدعو ''عبد اللطيف.ب''، والذي قام بالاعتداء عليها وتعنيفها لأشهر طويلة قبل أن يتسبب في إجهاضها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مغربية تدعى ''فتيحة.ح''، تحولت حياتها لجحيم بفرنسا على يد زوجها الجزائري المدعو ''عبد اللطيف.ب''، والذي قام بالاعتداء عليها وتعنيفها لأشهر طويلة قبل أن يتسبب في إجهاضها لجنينها.

وكشفت فتيحة في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأحد، أنها كانت تعيش بإيطاليا وتعرفت على زوجها الجزائري، قبل أن يتزوج بها بشكل رسمي، مضيفة بأنهما انتقلا بعد ذلك إلى العيش بفرنسا، لتتحول حياتها معه إلى جحيم، تعرضت خلالها وبشكل يومي للضرب المبرح نظرا لاستغلاله تواجدها فوق الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوي.

وأوضحت فتيحة البالغة من العمر 36 سنة، أنها تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية بباريس، اتهمت فيها زوجها بالاعتداء عليها، حيث تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه، حيث طاردها خارج العاصمة خلال تنقلها إلى أحد الفنادق ما تسبب في إجهاضها لجنينها بسبب الرعب الذي عاشته.

وأكدت المغربية، أنها لجأت لبعض الجمعيات حتى يتم إنصافها ومن بينها الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، موضحة أن سيدات يحملن الجنسية الجزائرية قمن باستدراجها وسرقة وثائقها الخاصة قصد منحها لزوجها المعتدي.



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