إدارة مهرجان ''موازين'' في ورطة و السبب نوال الزغبي ﻿

لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لم تصعد إلى منصة النهضة بمدينة الرباط بعد و ذلك بالرغم من أن إدارة المهرجان برمجت سهرتها الفنية على الساعة التاسعة من مساء يومه الأحد في تالث أيام مهرجان موازين

شوف تيفي :

لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لم تصعد إلى منصة النهضة بمدينة الرباط بعد و ذلك بالرغم من أن إدارة المهرجان برمجت سهرتها الفنية على الساعة التاسعة من مساء يومه الأحد في تالث أيام مهرجان موازين .

و أفادت موفدة ''شوف تيفي'' إلى المهرجان،أن المنصة لم تجمع إلى حدود الساعة إلا العشرات من الجماهير المغربية ما دفع فريق عمل النجمة اللبنانية إلى تأجيل الشروع في تقديم عرضها الفني .

و أفادت ذات المصادر أن إدارة المهرجان تتخوف من إلغاء حفل صاحبة ''قلبي دق '' بعدما تخلف الجمهور عن الحضور.