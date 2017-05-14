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إدارة مهرجان ''موازين'' في ورطة و السبب نوال الزغبي

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 21:56 إدارة مهرجان موازين في ورطة و السبب نوال الزغبي | ثقافة و فنون
إدارة مهرجان ''موازين'' في ورطة و السبب نوال الزغبي
لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لم تصعد إلى منصة النهضة بمدينة الرباط بعد و ذلك بالرغم من أن إدارة المهرجان برمجت سهرتها الفنية على الساعة التاسعة من مساء يومه الأحد في تالث أيام مهرجان موازين

شوف تيفي :

لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لم تصعد إلى منصة النهضة بمدينة الرباط بعد و ذلك بالرغم من أن إدارة المهرجان برمجت سهرتها الفنية على الساعة التاسعة من مساء يومه الأحد في تالث أيام مهرجان موازين .
و أفادت موفدة ''شوف تيفي'' إلى المهرجان،أن المنصة لم تجمع إلى حدود الساعة إلا العشرات من الجماهير المغربية ما دفع فريق عمل النجمة اللبنانية إلى تأجيل الشروع في تقديم عرضها الفني .
و أفادت ذات المصادر أن إدارة المهرجان تتخوف من إلغاء حفل صاحبة ''قلبي دق '' بعدما تخلف الجمهور عن الحضور.

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