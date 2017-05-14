إدارة مهرجان ''موازين'' في ورطة و السبب نوال الزغبي ﻿

شوف تيفي :
لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لم تصعد إلى منصة النهضة بمدينة الرباط بعد و ذلك بالرغم من أن إدارة المهرجان برمجت سهرتها الفنية على الساعة التاسعة من مساء يومه الأحد في تالث أيام مهرجان موازين .
و أفادت موفدة ''شوف تيفي'' إلى المهرجان،أن المنصة لم تجمع إلى حدود الساعة إلا العشرات من الجماهير المغربية ما دفع فريق عمل النجمة اللبنانية إلى تأجيل الشروع في تقديم عرضها الفني .
و أفادت ذات المصادر أن إدارة المهرجان تتخوف من إلغاء حفل صاحبة ''قلبي دق '' بعدما تخلف الجمهور عن الحضور.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.