في ظل الغليان..."البيجيدي " يعقد مجلسه الوطني أواخر الشهر الجاري بتدخل من بن كيران ﻿

كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أجرى مكالمة هاتفية مع قياديين في الحزب، يخبرهم فيها بأن جميع التنظيمات المعنية بدراسة ومناقشة مستجدات تشكيل الحكومة

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كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أجرى مكالمة هاتفية مع قياديين في الحزب، يخبرهم فيها بأن جميع التنظيمات المعنية بدراسة ومناقشة مستجدات تشكيل الحكومة والأزمة التي يعيشها الحزب، ستنعقد مباشرة بعد عودته من الديار المقدسة في اليومين المقبلين.



وأفاد ذات المصدر، أن الإجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة نائب الأمين العام سليمان العمراني، أجلت مناقشة نقطة المطالب المتزايدة لأعضاء الحزب الداعية لتنظيم المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب، بسبب غياب عبد الإله بن كيران.



وأضاف ذات المصدر، أن عبد الإله بن كيران سيعود إلى مواصلة مهامه كاملة كأمين عام للحزب خلافا للمتداول، حيث يتابع التحضيرات الجارية للمؤتمر المقبل من موقعه كأمين عام، حيث يتواصل بشكل أسبوعي تقريبا مع أعضاء باللجنة التحضيرية للمؤتمر التي انتخبت في شهر فبراير الماضي، وليس مع رئيسها "محمد يتيم".



من جهة ثانية، كشف مصدر مقرب من رئاسة المجلس الوطني للحزب، أن عدد طلبات الأعضاء بالمجلس المذكور لعقده لم تصل إلى النصاب القانوني لعقد المجلس، لكن الأمانة العامة بحضور الأمين العام عبد الإله بن كيران يمكنها الدعوة لعقد المجلس، وهي الخطوة التي باتت قريبة مباشرة بعد عودة الأمين العام في حدود نهاية الشهر الجاري.