سكوب..شوفو شحال ديال الفلوس خذات لطيفة رأفت في مهرجان موازين بالمقارنة مع العراقي ماجد المهندس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القيمة المالية، التي حصلت عليها الفنانة المغربية لطيفة رأفت مقابل المشاركة في مهرجان موازين، وصلت لـ 50 مليون سنتيم.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القيمة المالية، التي حصلت عليها الفنانة المغربية لطيفة رأفت مقابل المشاركة في مهرجان موازين، وصلت لـ 50 مليون سنتيم.

وكانت الفنانة لطيفة رأفت قد أحيت أول أمس الجمعة، سهرة افتتاح مهرجان موازين بمنصة سلا، بمشاركة العديد من الفنانيين المغاربة من بينهم فاطمة الزهراء العروسي.

تجدر الإشارة إلى أن المصدر نفسه، أكد لـ ''شوف تيفي'' أن الفنان العراقي ماجد المهندس، حصل على مبلغ كبير مقابل مشاركته في مهرجان موازين، حيث وصلت قيمته لـ 120 مليون سنتيم أي أكثر من ضعف ما حصلت عليه الفنان المغربية لطيفة رأفت.