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عاجل....إجتماع حاسم للأغلبية الحكومية برئاسة العثماني وبحضور لفتيت

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 20:55 عاجل....إجتماع حاسم للأغلبية الحكومية برئاسة العثماني وبحضور لفتيت | بوليتيك
عاجل....إجتماع حاسم للأغلبية الحكومية برئاسة العثماني وبحضور لفتيت
علمت ''شوف تيفي'' أن إجتماعا وصف بالحاسم في يجري في هذه اللحظات بين الأغلبية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني و بحضور كل من محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، وعبد الوافي لفتيت وزير


بوليتيك
شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إجتماعا وصف بالحاسم في يجري في هذه اللحظات بين الأغلبية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني و بحضور كل من محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، بالإضافة إلى لحسن الداودي وزير الحكامة والشؤون العامة وشخصيات أخرى .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالإجتماع ينظم تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث دقائق فقط بعد وصل العثماني إلتحقت الشخصيات السياسية والحكومية المذكورة بمكان الاجتماع .

هذا، وستوافيكم "قناة شوف تيفي" بمحتوى الإجتماع الحاسم مباشرة بعد نهايته المرتقبة بعد لحظات..


‫شوف تيفي

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الحكومة العثماني الإتحاد الدستوري الإجتماع شوف تيفي

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