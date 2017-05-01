مصادر موثوقة ...خبر تقاعد ''حسان مطر'' وكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء ''عار من الصحة'' ﻿

فند مصدر مطلع خبر إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ''حسان مطر'' على التقاعد، مؤكدا أن الأخير ترأس لجنة الإشراف على امتحانات المحررين القضائيين التي جرت نهاية الأسبوع

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فند مصدر مطلع خبر إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ''حسان مطر'' على التقاعد، مؤكدا أن الأخير ترأس لجنة الإشراف على امتحانات المحررين القضائيين التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.



وحسب ذات المصدر، فقد شوهد ''حسان مطر'' يوم أمس السبت داخل مقر وزارة العدل، باعتباره رئيسا للجنة امتحانات المحررين القضائيين إلى غاية منتصف الليل تقريبا ، وأن خبر إحالته على التقاعد لا أساس له من الصحة، إذ كيف يعقل إحالته على التقاعد وتكليفه في الآن نفسه بمهمة كبرى وهي امتحانات المحررين القضائيين.





وأضاف ذات المصدر، أن خبر إحالة حسان مطر على التقاعد، لايمكن أن يصدر إلا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي لم ينعقد بعد للبث في موضوع الإحالة على التقاعد.



وأفاد ذات المصدر، أن ''حسان مطر'' استفاذ من عطلة إدارية شهر أبريل الماضي بلغت 20 يوما، وهو ما ساهم ربما في نشر خبر إعفائه ، تزامنا والأخبار المتداولة بين أوساط قضائية، عن لائحة تخص تمديدات للقضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء لكن دون الكشف عن الأسماء المدرجة فيها.