مثير..سيدة حامل أغمي عليها في حفل ماجد المهندس بموازين ﻿

فقدت سيدة حامل وعيها، أمس السبت، في الحفل الذي كان يحييه الفنان العراقي ماجد المهندس في منصة النهضة ضمن فعاليات الدورة 16 لمهرجان موازين إيقاعات العالم بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"

فقدت سيدة حامل وعيها، أمس السبت، في الحفل الذي كان يحييه الفنان العراقي ماجد المهندس في منصة النهضة ضمن فعاليات الدورة 16 لمهرجان موازين إيقاعات العالم بمدينة الرباط.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الاثنين فإن السيدة التي أغمي عليها وسط الجمهور، كانت مستمتعة بالحفل قبل أن تسقط فجأة أمام أعين الحاضرين واثنين من أفراد عائلتها، بسبب الازدحام الكبير الذي لم تقدر المرأة الحامل على تحمله، ما استدعى تدخلا عاجلا لرجال الوقاية المدنية الذين أسعفوها ونقلوها إلى المستشفى.

وكان مهرجان موازين قد افتتح دورته الجديدة أول أمس الجمعة، بحفلات متعددة على مختلف المنصات، أحياها كل من لطيفة رأفت والفنان المخضرم شارل أزنافور وسامي يوسف وغيرهم.