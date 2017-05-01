إنفراد .. غريب بعد تجاوز وعكته الصحية ''الجن'' يعيد ''نورالدين بكر'' للتلفزيون ﻿

من المرتقب أن يعود النجم الكوميدي المغربي ''نورالدين بكر'' لمعانقة جمهوره المغربي من خلال سلسلة على شكل مسلسلات الرعب لكن في قالب هزلي حملت عنوان ''ساكن و مسكون'' و الذي ستبثه القناة الثانية خلال

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



من المرتقب أن يعود النجم الكوميدي المغربي ''نورالدين بكر'' لمعانقة جمهوره المغربي من خلال سلسلة على شكل مسلسلات الرعب لكن في قالب هزلي حملت عنوان ''ساكن و مسكون'' و الذي ستبثه القناة الثانية خلال رمضان.



و ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن النجم نورالدين بكر'' سيجسد دور جني رفقة زوجته ''الجنية'' بشرى أهريش و إبنتهم ''صفاء حبيركو'' و الذين سيدخلون في صراع هزلي طيلة رمضان مع عائلة ''طارق البخاري'' الذي إستقر بمنزل جديد رفقة زوجته في السلسلة ''رجاء لطيفين'' و الطفل ياسين صواب قبل أن تكتشف العائلة أن المنزل تسكنه مخلوقات جنية .



و من المرتقب أن يشارك في تجسيد شخصيات هذا العمل كل من النجمين ''رشيد العلالي'' منشط برنامج ''رشيد شو'' و الفنانة ''دنيا بوطازوت'' , و من المنتظر كذلك أن تعرض سلسلة ''ساكن و مسكون'' كل يوم خلال شهر رمضان وراء الإفطار .



و كان الفنان ''نور الدين بكر'', قد تعرض لوعكة صحية حرجة مؤخرا تطلبت نقله الى المستشفى العسكري بالرباط.