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حصري..ها شحال ديال الملايين باش شارك الفنان العراقي ماجد المهندس في مهرجان موازين

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 20:10 حصري..ها شحال ديال الملايين باش شارك الفنان العراقي ماجد المهندس في مهرجان موازين | ثقافة و فنون
حصري..ها شحال ديال الملايين باش شارك الفنان العراقي ماجد المهندس في مهرجان موازين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان العراقي ماجد المهندس، حصل على مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل المشاركة في مهرجان موازين في نسخته الحالية، والتي انطلقت ليلة أول أمس الجمعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان العراقي ماجد المهندس، حصل على مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل المشاركة في مهرجان موازين في نسخته الحالية، والتي انطلقت ليلة أول أمس الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته أن الفنان العراقي المذكور، وافق على المشاركة في النسخة الحالية، عكس السنة الماضية بسبب عدم اقتناعه بالمقابل المادي الذي عُرض عليه من طرف منظمي المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان العراقي ماجد المهندس، أحيى ليلة أمس السبت، سهرة بمهرجان موازين، وهي السهرة التي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا حطم من خلالها الرقم القياسي من حيث الحضور.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنان العراقي ماجد المهندس مهرجان موازين

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