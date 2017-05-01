حميد شباط...إفتحاص قضاة ''جطو'' لميزانية حزب الإستقلال ''طبيعي''( فيديو) ﻿

اعترف حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال بوجود مراقبة مالية لميزانية الحزب، وقيام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشكل سنوي بعملية الافتحاص المالي.

بوليتيك

شوف تيفي





اعترف حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال بوجود مراقبة مالية لميزانية الحزب، وقيام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشكل سنوي بعملية الافتحاص المالي.



وقلل حميد شباط في تصريح ''لشوف تيفي'' من قيمة الإفتحاص المالي الذي تخضع له ميزانية حزب الإستقلال مؤكدا بأنه أمر عادي وطبيعي، ويتم بشكل سنوي على حد تعبيره.



ويأتي تصريح حميد شباط على هامش المؤتمر الجهوي للذراع النقابي للحزب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي إحتضنته قاعة سينما ''ميراج'' بمقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء صبيحة يومه الأحد.



