 حميد شباط...''التليكوموند'' لايمكن أن يشتث نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ﻿
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حميد شباط...''التليكوموند'' لايمكن أن يشتث نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 20:01 حميد شباط...التليكوموند لايمكن أن يشتث نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك
حميد شباط...''التليكوموند'' لايمكن أن يشتث نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب
صرح حميد شباط أن المؤتمر الجهوي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالدار البيضاء، كان ناجحا على جميع المستويات خاصة من ناحية التنظيم والحضور، وهو مايؤكد الوحدة داخل النقابة بالعاصمة الإقتصادية التي


بوليتيك
شوف تيفي

صرح حميد شباط أن المؤتمر الجهوي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالدار البيضاء، كان ناجحا على جميع المستويات خاصة من ناحية التنظيم والحضور، وهو مايؤكد الوحدة داخل النقابة بالعاصمة الإقتصادية التي تعتبر إنطلاقة العمل النقابي في المغرب.


وأكد حميد شباط أن المؤتمر الجهوي المنعقد في قاعة ''ميراج'' بمقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء صبيحة اليوم الأحد، وبحضور جميع القطاعات بالدار البيضاءداخل النقابة، يكشف بالملموس أن النقابة قوية بتاريخها وبمناضليها، حيث وصل الحضور إلى نحو ألف شخص.

وأفاد حميد شباط، أن المؤتمر المقبل للنقابة سيشهد حضور أزيد من 3 آلاف مؤتمر ، على خلاف المؤتمر الإستثنائي الذي حضره فقط 140 شخص ومنحتهم وزارة الداخلية وصل الإيداع.

وأضاف حميد شباط، أن الحضور الكثيف لجميع المنخرطين في النقابة يؤكد بالملموس أن المؤتمر كان ناجحا، حيث صرح شباط ''أن التيليكوموند لايمكن أن يشتث الحركة النقابية وخصوصا نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب''.

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شباط النقابة الشغالين الدار البيضاء شوف تيفي

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