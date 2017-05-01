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نوال الزغبي ''تقطر الشمع على سعد المجرد'' في قلب موازين ...لا يوجد فنان عربي عالمي

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 19:42 نوال الزغبي تقطر الشمع على سعد المجرد في قلب موازين ...لا يوجد فنان عربي عالمي | ثقافة و فنون
نوال الزغبي ''تقطر الشمع على سعد المجرد'' في قلب موازين ...لا يوجد فنان عربي عالمي
نوال الزغبي ''تقطر الشمع على سعد المجرد'' في قلب موازين ...لا يوجد فنان عربي عالمي

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نوال الزغبي تقطر الشمع على سعد المجرد في قلب موازين ...لا يوجد فنان عربي عالمي

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