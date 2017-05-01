المغاربة متوجسون من البرامج الرمضانية... ﻿

يتخوف الجمهور المغربي كل سنة عند إقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ليس تهيبا من العطش أو الجوع في هذا الصيف القائظ، و إنما من ''تفاهة'' البرامج الرمضانية التي تبث بمجموعة من القنوات التلفزية المغربية.

شــوف تيفي : محمد بوحتة

يتخوف الجمهور المغربي كل سنة عند إقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ليس تهيبا من العطش أو الجوع في هذا الصيف القائظ، و إنما من ''تفاهة'' البرامج الرمضانية التي تبث بمجموعة من القنوات التلفزية المغربية.

وينتظر الجمهور المغربي من مختلف المشارب و العاشق للمسلسلات و السيتكومات، في كل سنة أن تكون الإنتاجات في المستوى إلا أنه يصاب في الأخير بـ''الصدمة'' بسبب رداءة'' معظم البرامج التلفزية التي يتم إنتجاها في كل رمضان، خاصة ''السيتكومات'' الكوميدية، وحلقات الكاميرا الخفية، حيث تطغى سياسة ''كور وأعطي للأعور'' على تبني سياسة إنتاج وطني تتوخى احترام عقول وأذواق الجمهور المغربي الراقي

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية، كانت قد طالبت في السنوات القليلة الماضية،، إلى مبادرة أُطلِق عليها اسم ''إفطار بدون تلفزيون''، دعوا خلالها الجمهور المغربي إلى مقاطعة الإنتاجات الوطنية خلال وقت الإفطار، احتجاجا على ما اعتبروه ''رداءة'' للمنتوجات التلفزيونية المغربية خلال الشهر المبارك.