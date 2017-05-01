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عاجل وبالفيديو.. هكذا مرت جنازة حارس قيسارية فاس ضحية ثلاثة مهاجرين كاميرونيين .. وسط احتجاج عشرات من المواطنين

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 19:12 عاجل وبالفيديو.. هكذا مرت جنازة حارس قيسارية فاس ضحية ثلاثة مهاجرين كاميرونيين .. وسط احتجاج عشرات من المواطنين | مجتمع
عاجل وبالفيديو.. هكذا مرت جنازة حارس قيسارية فاس ضحية ثلاثة مهاجرين كاميرونيين .. وسط احتجاج عشرات من المواطنين
شارك العشرات من سكان مدينة فاس، يومه الأحد، في جنازة الحارس الليلي الذي قتل على يد عصابة من المهاجرين الكاميرونيين صباح أمس السبت بأحدى ''القيساريات'' بمدينة فاس ، والتي قامت بالسطو على محتويات عدد

"شوف تيفي"

شارك العشرات من سكان مدينة فاس، يومه الأحد، في جنازة الحارس الليلي الذي قتل على يد عصابة من المهاجرين الكاميرونيين صباح أمس السبت بأحدى ''القيساريات'' بمدينة فاس ، والتي قامت بالسطو على محتويات عدد من المحلات التجارية الخاصة ببيع الهواتف النقالة و الألواح الإلكترونية .

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد وُوري الراحل المسمى قيد حياته ''عزيز'' و البالغ من العمر 54 سنة و الأب لثلاث أطفال، بأحد المقابر القريبة من آثار المرنيين، وسط هتافات الحاضرين الذين استنكروا الطريقة البشعة التي قتل بها.

و كانت مصالح ولاية أمن فاس قد تمكنت صباح أمس السبت من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية كاميرونية في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب , و ذلك للإشتباه في تورطهم في إرتكاب جريمة السرقة بالكسر من داخل القيسارية المقرونة بالقتل .

و ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أمس السبت أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت أحد المشتبه بهم متلبسا بحيازة حقيبة تضم سكينا و أداة حديدية قاطعة و مجموعة من الهواتف المحمولة و اللوحات الإلكترونية , تبث أنها متحصل عليها من عملية سرقة بالكسر من داخل ثلاث محلات بسوق تجاري بمدينة فاس , وذلك بعدما أسفرت التحريات و المعاينات المكانية عن العثور على الحارس الليلي مكبلا و مخنوقا، بعدما تم وضع قطعة قماش في فمه، حيث وافته المنية قبل وصوله إلى المستشفى .

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