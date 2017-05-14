عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، واقعة جد خطيرة، عقب تعرض شابين في عقدهما الثاني للغرق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، واقعة جد خطيرة، عقب تعرض شابين في عقدهما الثاني للغرق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أشخاصا متواجدين بعين المكان، تدخلوا على الفور، وتمكنوا من إنقاذ الشابين قبل أن تبتلعهما أمواج البحر الهائجة، مشيرا إلى أن مصالح الوقاية المدنية، وصلت بدورها إلى عين المكان، وساعدت في عملية إخراج الشابين إلى بر الأمان.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الشابين على وجه السرعة إلى مستشفى الصوفي لتلقي الاسعافات الضرورية نتيجة إصابتهما باختناق حاد.