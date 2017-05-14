 عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء

شوف تيفي تنجح في حشد حملة تضامن واسعة مع المغربية أمل بعد توبتها من عالم الليل والدعارة ..وشخصيات كبيرة تدخل على الخط لإنقاذها.. | مجتمع

''شوف تيفي'' تنجح في حشد حملة تضامن واسعة مع ''المغربية أمل'' بعد توبتها من عالم الليل والدعارة

صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة

نقولوها كوود...فيديو على غفلة للوزيرة لمياء بوطالب يحظى بتفاعل كبير من طرف الفايسبوكيين | بوليتيك

نقولوها ''كوود''...فيديو ''على غفلة'' للوزيرة ''لمياء بوطالب'' يحظى بتفاعل كبير من طرف الفايسبوكيين

الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس | بوليتيك

الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد

عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم

رسميا...الحكومة ترفع الدعم عن البوطة بعد رمضان المبارك، وسخانات الماء ستصنع بمدينة فاس | بوليتيك

رسميا...الحكومة ترفع الدعم عن البوطة بعد رمضان المبارك، و"سخانات الماء" ستصنع بمدينة فاس

عاجل وحصري..لورا بريول اللي كتاهم سعد المجرد بمحاولة اغتصابها مشات فيها.. لقاو كمية كبيرة ديال الحشيش في سيارتها في فرنسا+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..لورا بريول اللي كتاهم سعد المجرد بمحاولة اغتصابها مشات فيها.. لقاو كمية كبيرة ديال

لخليع يزف الخبر السعيد... TGV قرب يوْجَد وهذا موعد إنطلاقه الرسمي | اقتصاد

''لخليع'' يزف الخبر السعيد... TGV قرب يوْجَد وهذا موعد إنطلاقه الرسمي

من يلعب في طنجرة الريف؟

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 18:42 عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' أن الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، واقعة جد خطيرة، عقب تعرض شابين في عقدهما الثاني للغرق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، واقعة جد خطيرة، عقب تعرض شابين في عقدهما الثاني للغرق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أشخاصا متواجدين بعين المكان، تدخلوا على الفور، وتمكنوا من إنقاذ الشابين قبل أن تبتلعهما أمواج البحر الهائجة، مشيرا إلى أن مصالح الوقاية المدنية، وصلت بدورها إلى عين المكان، وساعدت في عملية إخراج الشابين إلى بر الأمان.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الشابين على وجه السرعة إلى مستشفى الصوفي لتلقي الاسعافات الضرورية نتيجة إصابتهما باختناق حاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء البحر الهائجة الاختناق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء

عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم

دفاع عائلات ضحايا إكديم إزيك: المحاكمة تظهر مرة أخرى أن القضاء المغربي في مستوى تدبير محاكمة من هذا الحجم بكل شفافية | حوادث و حقوق

دفاع عائلات ضحايا إكديم إزيك: المحاكمة تظهر مرة أخرى أن القضاء المغربي في مستوى تدبير محاكمة من هذا الحجم بكل شفافية

فيديو من قلب المغرب : شيفور ديال الكار متهور يخلق ضجة في الفايسبوك | حوادث و حقوق

فيديو من قلب المغرب :'' شيفور'' ديال الكار '' متهور'' يخلق ضجة في الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مطالب بسحب ترشيح فرنسية من أصل جزائري معروفة بعدائها للمغرب | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

مطالب بسحب ترشيح فرنسية من أصل جزائري معروفة بعدائها للمغرب

فاطمة المعروفي شاعرة من نوع خاص تصدر ديوانا يواكب تحولات العصر | خارج البلاطو

فاطمة المعروفي شاعرة من نوع خاص تصدر ديوانا يواكب تحولات العصر

شوفو شنو قال ماجد المهندس عن المغرب والمغاربة وهو محاط بالمعجبات والمعجبين | خارج البلاطو

شوفو شنو قال ماجد المهندس عن المغرب والمغاربة وهو محاط بالمعجبات والمعجبين

شباط في تحدي آخر...المؤتمر الاستثنائي الحقيقي للنقابة سينعقد قريبا..ونقابة الاتحاد العام لا تحرك بالتليكوموند | خارج البلاطو

شباط في تحدي آخر...المؤتمر الاستثنائي الحقيقي للنقابة سينعقد قريبا..ونقابة الاتحاد العام لا تحرك بالتليكوموند

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل وبالصور..فاجعة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..وها شنو وقع

عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء

شوف تيفي تنجح في حشد حملة تضامن واسعة مع المغربية أمل بعد توبتها من عالم الليل والدعارة ..وشخصيات كبيرة تدخل على الخط لإنقاذها.. | مجتمع

''شوف تيفي'' تنجح في حشد حملة تضامن واسعة مع ''المغربية أمل'' بعد توبتها من عالم الليل والدعارة

صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.