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عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 18:32 عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء | حوادث و حقوق
عاجل..نايضة في أفخم فندق بالبيضاء..وها شنو وقع مع مول البندير عثمان مولين ومجموعة من النساء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، عرف عشية يومه الأحد، حالة من الفوضى العارمة، بسبب احتجاج عشرات النساء على منظمي حفلة سيحييها فنان الأغنية الشعبية عثمان

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، عرف عشية يومه الأحد، حالة من الفوضى العارمة، بسبب احتجاج عشرات النساء على منظمي حفلة سيحييها فنان الأغنية الشعبية عثمان مولين.

وأوضحت سيدة في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أن عشرات من النساء، تفاجأن بإلغاء الحفلة بالرغم من أدائهن مبلغ 400 درهم للتذكرة، مؤكدا أن الفنان عثمان مولين ''مول البندير'' الذي سيحيي الحفلة حضر بدوره للمكان قبل أن يتفاجأ بحالة الفوضى التي تعم المكان والتي تسببت في تأخير عمله لأسباب تبقى مجهولة.

وبهذا الخصوص، صرح عثمان مولين أنه تفاجأ بالفوضى العارمة بالمكان، وبتجمع العشرات من النساء، ما جعله يطالب بمستحقاته المالية قبل أدائه لوصلته الغنائية نظرا لوجود عقد مع المنظمين، مشيرا إلى أنه مستعد وبالرغم من عدم حصوله على المبلغ المالي المتفق عليه على إحياء الحفلة نزولا تحت رغبة جمهوره .

وأكد مصدر آخر لـ ''شوف تيفي'' أن عثمان مولين، يقوم في هذه اللحظات بإحياء حفلته، دون أن نعرف هل توصل إلى حل مع المنظمين ومع النساء الحاضرات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة الدار البيضاء الحفلة الفوضى العارمة عثمان مولين الاحتيال

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