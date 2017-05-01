''شوف تيفي'' تنجح في حشد حملة تضامن واسعة مع ''المغربية أمل'' بعد توبتها من عالم الليل والدعارة ..وشخصيات كبيرة تدخل على الخط لإنقاذها.. ﻿

مباشرة بعد بث ندائها عبر قناة ''شوف تيفي'' تفاعل عدد من المواطنين المغاربة و الأجانب مع القصة المؤثرة للشابة ''أمل'' , حيث عبر عدد منهم عن تعاطفهم و تضامنهم المطلق مع الشابة التي حكت بوجه و قلب مكشوفين

شوف تيفي:



مباشرة بعد بث ندائها عبر قناة ''شوف تيفي'' تفاعل عدد من المواطنين المغاربة و الأجانب مع القصة المؤثرة للشابة ''أمل'' , حيث عبر عدد منهم عن تعاطفهم و تضامنهم المطلق مع الشابة التي حكت بوجه و قلب مكشوفين لمشاهدي ''شوف تيفي'' معاناتها مع وزجها و طفلتها و مغامرتها في عالم ''الدعارة'' و كيف أعلنت ثوبتها بعد لقائها بالملك .

و توصلت ''شوف تيفي'' بكم كبير من المكالمات و الرسائل النصية القصيرة من شخصيات كبيرة ومتعددة تعلن صراحة عن رغبتها في مساعدة السيدة المغربية ماديا و معنويا مما يؤكد على حس التكافل و التآزر الكبيرين الذي لازالت تتسم به أمتنا العربية و الإسلامية .

و كانت قناة شوف تيفي قد نشرت حوار و نداء للشابة ''أمل'' تحكي فيه عن حجم معاناتها و تطلب من الجميع مساعدتها، وهو ما تأتى لها..هنيئا لك أمل على الأمل الذي تشبتي به وعلى جرأتك أيضا .





