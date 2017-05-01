''شوف تيفي'' تنجح في حشد حملة تضامن واسعة مع ''المغربية أمل'' بعد توبتها من عالم الليل والدعارة ..وشخصيات كبيرة تدخل على الخط لإنقاذها.. ﻿

شوف تيفي:
مباشرة بعد بث ندائها عبر قناة ''شوف تيفي'' تفاعل عدد من المواطنين المغاربة و الأجانب مع القصة المؤثرة للشابة ''أمل'' , حيث عبر عدد منهم عن تعاطفهم و تضامنهم المطلق مع الشابة التي حكت بوجه و قلب مكشوفين لمشاهدي ''شوف تيفي'' معاناتها مع وزجها و طفلتها و مغامرتها في عالم ''الدعارة'' و كيف أعلنت ثوبتها بعد لقائها بالملك .
و توصلت ''شوف تيفي'' بكم كبير من المكالمات و الرسائل النصية القصيرة من شخصيات كبيرة ومتعددة تعلن صراحة عن رغبتها في مساعدة السيدة المغربية ماديا و معنويا مما يؤكد على حس التكافل و التآزر الكبيرين الذي لازالت تتسم به أمتنا العربية و الإسلامية .
و كانت قناة شوف تيفي قد نشرت حوار و نداء للشابة ''أمل'' تحكي فيه عن حجم معاناتها و تطلب من الجميع مساعدتها، وهو ما تأتى لها..هنيئا لك أمل على الأمل الذي تشبتي به وعلى جرأتك أيضا .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.