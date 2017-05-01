 صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة ﻿
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صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 18:20 صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك
صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تثير إعجاب المغاربة
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة للأمير مولاي الحسن، باللباس العسكري، تم التقاطها يومه الأحد، بمناسبة ترأسه بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس،

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة للأمير مولاي الحسن، باللباس العسكري، تم التقاطها يومه الأحد، بمناسبة ترأسه بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

وعبر المغاربة في تفاعلهم مع الصورة عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين بأن الأمير مولاي الحسن أصبح يافعا و يمكن للملك محمد السادس الاعتماد عليه في القيام بالعديد من الأنشطة الملكية.

تجدر الإشارة إلى أن بلاغا للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ذكر أنه وبأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها الملك بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، ولدى وصول الأمير مولاي الحسن لنادي الضباط، تقدم للسلام على سموه الجنرال دو ديفزيون عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والكولونيل ماجور عبد القادر زواهر قائد الحامية العسكرية للرباط- سلا، قبل أن يستعرض تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على الأمير مولاي الحسن، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريكاد العابد بوحاميد العلوي مفتش القوات الملكية الجوية، والكونتر- أميرال مصطفى علمي مفتش البحرية الملكية.

حضر هذه المأدبة، رئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ورئيس المجلس الدستوري، والضباط السامون بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، ومديرو الدواوين الملكية، ووالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى الواحدة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي، الذي وجهه الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أفراد هذه القوات، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن تنظيم لقاءات رياضية بين فرق مدنية وعسكرية. وقد أقيم نفس الحفل على مستوى تشكيلات المنطقة الجنوبية ووحدات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها.

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