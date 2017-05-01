 نقولوها ''كوود''...فيديو ''على غفلة'' للوزيرة ''لمياء بوطالب'' يحظى بتفاعل كبير من طرف الفايسبوكيين ﻿
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نقولوها ''كوود''...فيديو ''على غفلة'' للوزيرة ''لمياء بوطالب'' يحظى بتفاعل كبير من طرف الفايسبوكيين

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 17:55 نقولوها كوود...فيديو على غفلة للوزيرة لمياء بوطالب يحظى بتفاعل كبير من طرف الفايسبوكيين | بوليتيك
نقولوها ''كوود''...فيديو ''على غفلة'' للوزيرة ''لمياء بوطالب'' يحظى بتفاعل كبير من طرف الفايسبوكيين
بمجرد نشر ''شوف تيفي'' لتصريحات حصرية لكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة '' لمياء بوطالب''، التي التقيناها صدفة في الشارع العام تفاعل الفايسبوكيون بشكل كبير وواسع مع فيديو المسؤولة الحكومية..

شوف تيفي

بمجرد نشر ''شوف تيفي'' لتصريحات حصرية لكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة '' لمياء بوطالب''، التي التقيناها صدفة في الشارع العام تفاعل الفايسبوكيون بشكل كبير وواسع مع فيديو المسؤولة الحكومية..

وحقق فيديو '' على غفلة'' نسبة مشاهدة عالية، بعد الضجة التي أحدتثها تصريحات الوزيرة ''لمياء بوطالب'' داخل مجلس النواب، لكن الأكيد وكما عودت قناة ''شوف تيفي'' متتبعيها بنقل الحدث بالصوت والصورة بشكل مباشر استغلت مصادفة الوزيرة بأحد شوارع البيضاء لتلتقط تصريحا على طريقة الصحافة العالمية فاجأ العديدين إلى حدود الدهشة والصدمة وهو ما لا يمكن أن يستسيغه بعض محترفي التأويلات...برافو الوزيرة بوطالب على تفاعلك وجرأتك على قدرة المواجهة ...

‫شوف تيفي

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كوود الموقع هوكاك لمياء بوطالب شوف تيفي

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