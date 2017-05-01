 الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس ﻿
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الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس | بوليتيك

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الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 17:26 الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس | بوليتيك
الذكرى 61 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس
ذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه وبأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد بنادي الضباط

''شوف تيفي''+''و م ع''

ذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه وبأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها الملك بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

ولدى وصول الأمير مولاي الحسن لنادي الضباط،، تقدم للسلام عليه سموه الجنرال دو ديفزيون عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والكولونيل ماجور عبد القادر زواهر قائد الحامية العسكرية للرباط- سلا، قبل أن يستعرض تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على الأمير مولاي الحسن، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريكاد العابد بوحاميد العلوي مفتش القوات الملكية الجوية، والكونتر- أميرال مصطفى علمي مفتش البحرية الملكية. حضر هذه المأدبة رئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ورئيس المجلس الدستوري، والضباط السامون بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، ومديرو الدواوين الملكية، ووالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى الواحدة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي، الذي وجهه جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أفراد هذه القوات، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن تنظيم لقاءات رياضية بين فرق مدنية وعسكرية. وقد أقيم نفس الحفل على مستوى تشكيلات المنطقة الجنوبية ووحدات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها.

وقد رفعت بالمناسبة برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القيادة العليا القوات الملكية المسلحة الجوية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأمير مولاي الحسن

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