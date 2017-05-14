 عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم ﻿
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عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 17:26 عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..حريق مهول في حقول للقمح بواذي زم
اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول بمجموعة من حقول القمح، توجد بدوار أيت العوني الموجود على مستوى منطقة وادي زم ضواحي مدينة خريبكة .

"شوف تيفي"

 

اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول بمجموعة من حقول القمح، توجد بدوار أيت العوني الموجود على مستوى منطقة وادي زم ضواحي مدينة خريبكة .

وحسب مصادر خريبكية فإن أسباب اندلاع هذه النيران تبقى مجهولة، مشيرا إلى أنها أتت على مساحة كبيرة، ما خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة، بالرغم من تدخل الفلاحين لإخمادها.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الحقول بمدينة سطات، شهدت بدورها حوادث مشابهة، حيث اندلعت النيران في العديد من حقول القمح وخاصة بمنطقة بن سعيد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة سطات منطقة وادي زم خريبكة

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