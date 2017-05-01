رسميا...الحكومة ترفع الدعم عن البوطة بعد رمضان المبارك، و"سخانات الماء" ستصنع بمدينة فاس ﻿

اعترف الوزير لحسن الداودي، بأن الحكومة اليوم غير مستعدة لرفع الدعم عن البوطا حاليا لكنها سترفعه نهائيا خلال الشهورالقريبة القادمة، بعد سؤال للمتتبعين عن رفع الدعم خلال رمضان.

شوف تيفي



اعترف الوزير لحسن الداودي، بأن الحكومة اليوم غير مستعدة لرفع الدعم عن البوطا حاليا لكنها سترفعه نهائيا خلال الشهورالقريبة القادمة، بعد سؤال للمتتبعين عن رفع الدعم خلال رمضان.



وأضاف لحسن الداودي، أن الهند تعتبر أكبر دولة في العالم وفيها نسبة كبيرة من الأمية والفقر، لكنهم إستطاعوا حل مشكل إيصال الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمستهدفة بعد رفع الدعم عن البوطا، كما أكد الداودي أن سخان الماء "الشوفو" سيتم صناعته بمدينة فاس بمبلغ 4 آلاف درهم.



واعترف الداودي، أن رفع الدولة "لجوج دريال" عن دعم البوطا سيقتل "مولات الحرشة والعاملين الذين يشتغلون مع الفلاح الذي يستعمل البوطا"، مؤكدا أن الدعم المباشر للفقراء هو الأنسب.