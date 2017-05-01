 عاجل وحصري..لورا بريول اللي كتاهم سعد المجرد بمحاولة اغتصابها مشات فيها.. لقاو كمية كبيرة ديال الحشيش في سيارتها في فرنسا+تفاصيل مثيرة ﻿
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عاجل وحصري..لورا بريول اللي كتاهم سعد المجرد بمحاولة اغتصابها مشات فيها.. لقاو كمية كبيرة ديال الحشيش في سيارتها في فرنسا+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 17:14 عاجل وحصري..لورا بريول اللي كتاهم سعد المجرد بمحاولة اغتصابها مشات فيها.. لقاو كمية كبيرة ديال الحشيش في سيارتها في فرنسا+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون
عاجل وحصري..لورا بريول اللي كتاهم سعد المجرد بمحاولة اغتصابها مشات فيها.. لقاو كمية كبيرة ديال الحشيش في سيارتها في فرنسا+تفاصيل مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه الأحد أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، تورطت في قضية تتعلق بالاتجار بمخدر ''الحشيش''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه الأحد أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، تورطت في قضية تتعلق بالاتجار بمخدر ''الحشيش''.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل القضية أن ''لورا بريول''، قامت بمنح سيارتها لشاب فرنسي من أصول تونسية بمدينة نيس، وخلال توجه هذا الأخير بها صوب العاصمة الفرنسية باريس، أوقفته الشرطة وعثرت خلال تفتش السيارة على كمية مهمة من مخدر الحشيش معدة للترويج.

وأوضح المصدر ذاته أن ''بريول''، صرحت خلال التحقيق معها من طرف الشرطة الفرنسية، أن التونسي الموقوف هو صديقها وقد منحته السيارة حتى يستخدمها في قضاء أغراضه، مؤكدة بأن لا علاقة لها بـ ''الحشيش''، الذي عثر عليه داخل سيارتها.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' إلى أن هناك احتمالا في وجود علاقة بين ''لورا بريول'' والتونسي الموقوف، ولهذا فقد تم إخضاعها للتحقيق للكشف عن علاقتها بالحشيش المحجوز، مؤكدا أن السجن سيكون مصيرها في حال ثبوت مشاركتها في ترويج المخدر المذكور.



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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الفتاة الفرنسية العاصمة الفرنسية الحشيش

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