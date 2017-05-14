''لخليع'' يزف الخبر السعيد... TGV قرب يوْجَد وهذا موعد إنطلاقه الرسمي ﻿

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن نسبة تقدم الأشغال المحققة بالنسبة لمشروع الخط الأول للخط الفائق السرعةTGV الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة بلغت 89 بالمائة .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن نسبة تقدم الأشغال المحققة بالنسبة لمشروع الخط الأول للخط الفائق السرعةTGV الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة بلغت 89 بالمائة .



وأفادت مصادر من ONCF أن الأشغال تمر في ضروف جيدة وفي إطار الحكامة الجديدة، التي تبناها المكتب الوطني، كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن المشروع الجديد سيتوفر على كافة وسائل السلامة والراحة .



حري بالذكر أن هذا الوافد الجديد على وسائل النقل بالمغرب، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سيقلص مدة السفر بين طنجة والدارالبيضاء إلى ساعتين و 10 دقائق، حيث من المقرر أن ينطلق بشكل رسمي منتصف السنة المقبلة 2018.





