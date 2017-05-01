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سكوب .. الرعب في قلب القناة الثانية ''دوزيم ''

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 16:24 سكوب .. الرعب في قلب القناة الثانية دوزيم | ثقافة و فنون
سكوب .. الرعب في قلب القناة الثانية ''دوزيم ''
علمت ''شوف تيفي'' أن القناة الثانية انتهت من تصوير سلسلة، تدخل في خانة إنتاجات مسلسلات الرعب، وتحمل عنوان ''ساكن و مسكون''، وسيكون المشاهد على موعد مع هذا العمل خلال شهر رمضان المقبل.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


علمت "شوف تيفي" أن القناة الثانية انتهت من تصوير سلسلة، تدخل في خانة إنتاجات مسلسلات الرعب، وتحمل عنوان "ساكن و مسكون"، وسيكون المشاهد على موعد مع هذا العمل خلال شهر رمضان المقبل.

وأشارت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن العمل الجديد والذي أنجز بلمسة كوميدية سيكون من بطولة "نورالدين بكر" و " رشيد العلالي" بالإضافة إلى الفنان "طارق البخاري" و النجمة "بشرى أهريش" و "صفاء حبيركو" إلى جانب الكوميدية "رجاء لطيفين" و الطفل الموهبة "ياسين علمي صواب".

و أضافت المصادر ذاته أن قصة العمل، الذي صور بالبيضاء وأخرجه مخرج سلسلة "سويتشرز " الجزائري "أكساس أكتاروز"، والذي سيبث عبر القناة الثانية بعد الإفطار، يحكي قصة عائلة غيرت محل سكناها قبل أن تفاجأ بوجود أرواح شريرة بسكنها الجديد لتتوالى أحداث السلسلة، التي من المرتقب أن تحصد نسبة مشاهدة عالية خلال الشهر الفضيل .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القناة الثانية أكساس أكتاروز صفاء حبيركو رشيد العلالي سويتشرز

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