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خلافا لبن كيران...''لحسن الداودي'' يصف الغليان داخل حزب ''المصباح'' بالطبيعي والعادي

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 16:16 خلافا لبن كيران...لحسن الداودي يصف الغليان داخل حزب المصباح بالطبيعي والعادي | بوليتيك
خلافا لبن كيران...''لحسن الداودي'' يصف الغليان داخل حزب ''المصباح'' بالطبيعي والعادي
صرح لحسن الداودي أن الغليان الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية، طبيعي وعادي، خلافا لعبد الإله بن كيران الذي وصف الأوضاع داخل حزبه ''بالزلزال''.

شوف تيفي

صرح لحسن الداودي أن الغليان الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية، طبيعي وعادي، خلافا لعبد الإله بن كيران الذي وصف الأوضاع داخل حزبه ''بالزلزال''.

ورغم اعتراف عضو الأمانة العامة لحزب ''المصباح'' بوجود غليان، لكنه لن يصل مستوى خطورة سنة 2002 و كذا عام 2011 خلال إحتجاجات حركة 20 فبراير.

وأضاف الداودي، أنه إعتذر عن المنصب الوزاري لكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هو من طالب منه الإستوزار، مؤكدا بأن الأمانة العامة للحزب تنتظر الأمين العام للحزب العودة للمغرب، للحسم في إجتماعات الهيئات التنظيمية من بينها إنعقاد المجلس الوطني لتقييم المرحلة.

ويأتي التصريح التلفزي للحسن الداودي يوم أمس السبت، خلافا لتصريحات عبد الإله بن كيران الذي وصف الأوضاع داخل الحزب بالزلزال.

‫شوف تيفي

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بن كيران الإستوزار الداودي العثماني شوف تيفي

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