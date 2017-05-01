بالفيديو: شاب مغربي بوجه مكشوف يثير ضجة ويقول ''صوم رمضان غير ضروري'' بالنسبة لهؤلاء.. ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله شاب، وهو يوضح بأن صيام شهر رمضان أمر غير ضروري، بالنسبة للأشخاص الذين لا يصومون بشكل صحيح.

''شوف تيفي'':



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله شاب، وهو يوضح بأن صيام شهر رمضان أمر غير ضروري، بالنسبة للأشخاص الذين لا يصومون بشكل صحيح.



ووجه هذا الشاب النصيحة للصائمين خلال شهر رمضان، داعيا إياهم باحترام هذا الشهر الكريم وبالصوم الصحيح، مشيرا إلى أن البعض ينهكون أنفسهم في شراء المواد الاستهلاكية خلال الشهر المذكور دون الالتزام بطقوس هذا الشهر الكريم الدينية.



وتفاعل العشرات من النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم عن إعجابهم الكبير بما قاله الشاب وبنصيحته الرائعة الموجهة للصائمين.



