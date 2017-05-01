فيديو من قلب المغرب :'' شيفور'' ديال الكار '' متهور'' يخلق ضجة في الفايسبوك ﻿

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' شريطا خطيرا لسائق حافلة لنقل الركاب بالمغرب وهو يسوق حافلته و يدردش عبر هاتفه النقال في استهتار تام بأرواح الركاب .

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تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' شريطا خطيرا لسائق حافلة لنقل الركاب بالمغرب وهو يسوق حافلته و يدردش عبر هاتفه النقال في استهتار تام بأرواح الركاب .



و عبر عدد من النشطاء الفايسبوكيين عن امتعاضهم من التصرف اللامهني لهذا السائق المتهور و هو سلوك أكيد أنه يتكرر عند عدد من السائقين مما يبرر الكم الكبير من حوادث السير التي تشهدها طرق المملكة و التي تخلف عدد من القتلى و الجرحى و القصص الإنسانية المآساوية و المؤلمة .



