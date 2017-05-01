غريب...ثلاثة وزراء في حكومة العثماني باسم ''البيجيدي '' يرفضون الإستوزار ﻿

في تصريحات غريبة ومثيرة، كشف كل من محمد يتيم ومصطفى الرميد ولحسن الداودي، الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، في تصريحات سابقة أنهم لم تكن لهم أية رغبة في الإستوزار، لكنهم قبلوا بها في النهاية



بوليتيك

شوف تيفي



في تصريحات غريبة ومثيرة، كشف كل من محمد يتيم ومصطفى الرميد ولحسن الداودي، الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، في تصريحات سابقة أنهم لم تكن لهم أية رغبة في الإستوزار، لكنهم قبلوا بها في النهاية بضغوط من لجان الإستوزار داخل الحزب.



ومباشرة بعد إعلان تشكيل الحكومة، وتعيينها من طرف الملك محمد السادس، بدأت أولى التسريبات، من داخل مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، تتحدث أن مصطفى الرميد رفض العودة للحكومة كوزير، لكن إصرار الأمين العام عبد الإله بن كيران وأعضاء الأمانة العامة أرغمت الشخصية الثالثة في الحزب، بقبول بحقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان بعد رفضه المشاركة بشكل مطلق في السابق، بل هناك من تحدث بأنه أقسم بأغلظ الأيمان على ذلك.



من جهة ثانية، لجأ كل من الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ''لحسن الداودي'' ووزير الشغل والإدماج المهني ''محمد يتيم'' إلى التصريح خلال برامج إعلامية بأن، لارغبة لهم في الإستوزار لكن المناصب فرضت عليهم من قبل أعضاء لجان الترشيح للإستوزار داخل حزب العدالة والتنمية.



وفي ذات السياق، إستقت ''شوف تيفي'' أراء المتتبعين للشأن السياسي، حول تصريحات وزراء ''البيجيدي '' برفضهم الإستوزار، حيث أجمع المتتبعون أن هذه التصريحات غير صادقة بإستثناء الوزير ''مصطفى الرميد'' الذي سبق له إعلان عدم رغبته في العودة للحكومة قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة.



أما حالة ''محمد يتيم'' و''لحسن الداودي'' فتصريحاتهما بعدم رغبتهما في الإستوزار، هي فقط للتغطية على الإحتقان والزلزال الذي ضرب حزب ''المصباح'' بعد إعلان الحكومة، خاصة وأن الوزيرين كانا أعضاء باللجنة التي رافقت سعد الدين العثماني إبان المشاورات الحكومية، والتي يحملها الغاضبون المسؤولية كاملة حول مخرجات ومكونات الحكومة.



ووفق إفاذة أحد المتتبعين، فالسياسي يدخل الإنتخابات بهدف الوصول لمركز القرار والسلطة والتسيير، فحتى إذا سلمنا بعدم رغبة ''الداودي ويتيم '' في الإستوزار، فما كان عليهما سوى أخذ النصيحة من زملائهم، جامع المعتصم واليازمي الإدريسي، اللذان رفضا الإستوزار رغم حصولهما على غالبية أعضاء لجان الترشيح داخل الحزب.



وإستنادا لذات المصدر، فإعلان وزراء حزب العدالة والتنمية لمواقفهم بعد الإستوزار، هي فقط محاولة للهروب من المسؤولية، وخطوات إستباقية لتبرير فشلهم في تسيير قطاعاتهم الحكومية.





