فيديو جد خطير ولا يصدق..طفلة تقود سيارة وسط مدينة الدار البيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو خطير وصادم، يوثق لحظة قيام سيدة بمنح طفلتها الصغيرة حرية قيادة سيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو خطير وصادم، يوثق لحظة قيام سيدة بمنح طفلتها الصغيرة حرية قيادة سيارة خفيفة.

وأكد صاحب الفيديو خلال التقاطه لتفاصيله بواسطة هاتفه النقال، أن سيدة، مكنت طفلتها البالغة من العمر ثلاثة سنوات من المقود حتى تقود السيارة وسط الشارع العام، وهو ما جعل بعض النشطاء يتفاعلون موضحين أن الأمر يعتبر استهتارا بحياة المواطنين لأن هناك احتمالا كبيرا بأن ينتهي بوقوع حادثة سير خطيرة.



