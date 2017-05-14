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بالصور...طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يطالبون برحيل ''لقجع''

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 15:17 بالصور...طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يطالبون برحيل لقجع | مجتمع
بالصور...طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يطالبون برحيل ''لقجع''
عاد طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، للإحتجاج في الشارع ونقل معركتهم من داخل مركب البستنة بأكادير إلى مدينة الرباطـ للإحتجاج على مدير المعهد بمدينة أكادير ''فريد لقجع''.

شوف تيفي

عاد طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، للإحتجاج في الشارع ونقل معركتهم من داخل مركب البستنة بأكادير إلى مدينة الرباطـ للإحتجاج على مدير المعهد بمدينة أكادير ''فريد لقجع''.

ويأتي الشكل الإحتجاجي حسب جمعية طلبة البستنة بأكادير، بعد ''مرور أزيد من شهرين على دخول طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة في أشكالهم النضالية التصعيدية، التي تضمنت دخولهم في اعتصام و إضراب مفتوح منذ 12 من أبريل الماضي، تلاه اتخاذهم قرار نقل معركتهم النضالية إلى العاصمة بالرباط، مطالين بتحقيق حقوقهم المشروعة لا أقل و لا أكثر''.

وأفاد ذات المصدر، أنه'' في خضم استمرار تهاون كافة المسؤولين -من بينهم الوزارة الوصية، وزارة الفلاحة و الصيد البحري، ووزارة التعليم العالي، في إيجاد حلول واقعية و جدرية للمشكل الراهن، و اكتفائهم باقتراحات سطحية ترقيعية، التي لا يرى فيها كافة الطلاب مجتمعين حلا لعظيم مشكلتهم، وتلاعبا بمستقبلهم''.

ووفق ذات المصدر، ''أقيمت وقفة يوم الجمعة 12 ماي الجاري، حضرها كل من طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بشقيه مركب البستنة بأكادير و المعهد المركزي بالرباط، و كذلك بعض من ممثلي الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حيث رددوا بصوت واحد شعارات عدة مجملها تطالب بإعفاء المدير المساعد بالمركب من مهامه و التدخل العاجل للتوصل للحل الجدري لكي يعود الطلبة لمقاعدهم الدراسية''.

من جهة ثانية، سبق لمدير معهد الزراعة والبيطرة بأكادير، أن صرح ''لشوف تيفي'' أنه فتح حوارا مع الطلبة المضربين، لكنهم رفضوا الحوار والوصول إلى الحلول وإختاروا الإحتجاج.

‫شوف تيفي

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المقاعد الدراسية الحلول أيت ملول البستنة شوف تيفي

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