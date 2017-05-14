عاجل وبالصورة..انقلاب ''رموك'' في أرفود وهذا هو السبب الرئيسي ﻿

شهدت طريق تزيمي بأرفود، قبل قليل من يومه الأحد، حادثا خطيرا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك'' محملة بكمية كبيرة من مواد البناء ومن بينها ''الإسمنت''.

''شوف تيفي''

شهدت طريق تزيمي بأرفود، قبل قليل من يومه الأحد، حادثا خطيرا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك'' محملة بكمية كبيرة من مواد البناء ومن بينها ''الإسمنت''.

وحسب مصادر محلية فإن الحادث، وقع بسبب حمولة الشاحنة، وأيضا بسبب الطريق غير المعبدة والتي ساهمت بشكل كبير في انقلاب الشاحنة وبضياع حمولتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن أسباب الحادث.



