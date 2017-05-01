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حريق مهول داخل منزل بوادي زم+تفاصيل

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 14:39 حريق مهول داخل منزل بوادي زم+تفاصيل | حوادث و حقوق
حريق مهول داخل منزل بوادي زم+تفاصيل
انلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول بأحد المنازل، الموجودة بحي دار الضو وسط منطقة وادي زم ضواحي مدينة خريبكة، مخلفا خسائر مادية وصفت بالجسيمة.

"شوف تيفي"

انلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول بأحد المنازل، الموجودة بحي دار الضو وسط منطقة وادي زم ضواحي مدينة خريبكة، مخلفا خسائر مادية وصفت بالجسيمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن النيران اندلعت فجأة ودون سابق اندار بالرغم من غياب ساكني المنزل، مشيرا إلى أن رجال الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان، وتمكنوا من إخماد النيران على وجه السرعة حتى لا تصل ألسنتها للمنازل المجاورة.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، مؤكدا أن المنزل المحترق يعتبر الخامس في أقل من الشهر.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة وادي زم دار الضو مدينة خريبكة المصالح الأمنية

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