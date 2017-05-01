زواج فنان عربي وسيم يتسبب في تدمير أسرة رائعة ﻿

في واقعة غريبة من نوعها تسبب زواج النجم ''تيم حسن'' و الإعلامية المصرية ''وفاء الكيلاني'' , في طلاق زوج أردني بسبب الغيرة .



شوف تيفي: ف.ع





في واقعة غريبة من نوعها تسبب زواج النجم ''تيم حسن'' و الإعلامية المصرية ''وفاء الكيلاني'' , في طلاق زوج أردني بسبب الغيرة .



و تعود تفاصيل الواقعة عندما عبرت زوجة أردنية معجبة بالفنان عن إستيائها من خبر زواج ''تيم حسن'' مما تسبب في موجة من الغيرة دفعت بالزوج إلى تطليق الزوجة الغاضبة.



و أكد '' تيم حسن'' خلال سؤاله خلال تسليم جوائز ''لموريكس دور'' بلبنان و الذي حضر بمفرده , عن عدم علمه بهذه الواقعة مطالبا برقم الزوج من أجل التوسط في صلح بينهما , معلقا أن زواجه يمنح الأمل للجميع وليس أمراً محزنا خصوصا بمعجباته الحزينات .



و كانت زوجة معجبة بـ''تيم'' قد كتبت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تعبر فيها عن حزنها الكبير بعد زواج فارس أحلامها تيم من وفاء، التي خطفته منها، وانهالت على الأخيرة بالشتائم , وعندما علم زوجها الأردني بهذا الأمر ووجدها تبكي بسبب زواج الممثل السوري تيم حسن بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، ليقرر تطليقها.







