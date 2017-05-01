مؤلم..سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 سنة حاولت الانتحار بجرسيف ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت مدينة جرسيف، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع حادث خطير، بطلته سيدة في عقدها السابع، أقدمت على محاولة للانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها.
وحسب مصادر من جرسيف فإن هذه السيدة، استغلت خروج ابنها إلى السوق الأسبوعي، لتقوم بإلقاء نفسها عبر نافذة المنزل لأسباب مجهولة، ما تسبب في إصابتها بكسور على مستوى ساقيها .
وأضافت المصادر ذاتها أن السيدة المصابة، تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى جرسيف، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمينة بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
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