عاجل .. تسجيل أول حالة غرق هذا الموسم بشاطئ عين الذياب بالبيضاء والضحية قاصر بيضاوي (إليكم التفاصيل الصادمة) ﻿

فارق طفل يبلغ من العمر 14 سنة الحياة غرقا , بعدما التهمت جثته أمواج شاطئ ''عين الذياب'' بالدارالبيضاء صباح يومه الأحد وهو يستمتع بالسباحة .



شوف تيفي: ف.ع



فارق طفل يبلغ من العمر 14 سنة الحياة غرقا , بعدما التهمت جثته أمواج شاطئ "عين الذياب" بالدارالبيضاء صباح يومه الأحد وهو يستمتع بالسباحة .



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الطفل الذي كان رفقة أسرته بشاطئ عين الذياب صباح اليوم , توارى عن الأنظار لمدة طويلة مما أثار شكوك عائلته قبل أن تفاجأ العائلة بمعلمي السباحة و هم يخرجونه نحو اليابسة جثة هامدة بعد غرقها في قعر البحر .



و قد حلت بعين المكان و فور توصلها بالخبر عناصر من الأمن الوطني و رجال الوقاية المدينة حيث تم نقل الضحية نحو مستشفى "مولاي يوسف" بالدارالبيضاء







