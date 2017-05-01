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عاجل .. تسجيل أول حالة غرق هذا الموسم بشاطئ عين الذياب بالبيضاء والضحية قاصر بيضاوي (إليكم التفاصيل الصادمة)

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 14:06 عاجل .. تسجيل أول حالة غرق هذا الموسم بشاطئ عين الذياب بالبيضاء والضحية قاصر بيضاوي (إليكم التفاصيل الصادمة) | حوادث و حقوق
عاجل .. تسجيل أول حالة غرق هذا الموسم بشاطئ عين الذياب بالبيضاء والضحية قاصر بيضاوي (إليكم التفاصيل الصادمة)
فارق طفل يبلغ من العمر 14 سنة الحياة غرقا , بعدما التهمت جثته أمواج شاطئ ''عين الذياب'' بالدارالبيضاء صباح يومه الأحد وهو يستمتع بالسباحة .


شوف تيفي: ف.ع

فارق طفل يبلغ من العمر 14 سنة الحياة غرقا , بعدما التهمت جثته أمواج شاطئ "عين الذياب" بالدارالبيضاء صباح يومه الأحد وهو يستمتع بالسباحة .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الطفل الذي كان رفقة أسرته بشاطئ عين الذياب صباح اليوم , توارى عن الأنظار لمدة طويلة مما أثار شكوك عائلته قبل أن تفاجأ العائلة بمعلمي السباحة و هم يخرجونه نحو اليابسة جثة هامدة بعد غرقها في قعر البحر .

و قد حلت بعين المكان و فور توصلها بالخبر عناصر من الأمن الوطني و رجال الوقاية المدينة حيث تم نقل الضحية نحو مستشفى "مولاي يوسف" بالدارالبيضاء



‫شوف تيفي

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حالة غرق جثة هامدة الأمن الوطني شوف تيفي مولاي يوسف

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