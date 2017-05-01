سكوب .. بعد ''محمد الجم'' العرايشي يضع '' فاطمة بن ناصر'' خارج السباق الرمضاني وهذا من سيعوضها ﻿

أكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' أن إدارة ''دار البريهي'' حذفت سلسلة ''قلوب تائهة'' و الذي تلعب دور بطولته النجمة المغربية ''فاطمة بن ناصر'' من شبكة البرامج الرمضانية لهذه السنة بسبب عدم استيفائه



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





أكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' أن إدارة ''دار البريهي'' حذفت سلسلة ''قلوب تائهة'' و الذي تلعب دور بطولته النجمة المغربية ''فاطمة بن ناصر'' من شبكة البرامج الرمضانية لهذه السنة بسبب عدم استيفائه لتطلعات القناة الأولى.

و ذكرت ذات المصادر أن لجنة مكونة من أعلى مستوى داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة قد شاهدت حلقيتن من العمل لمخرجته ''زكية الطاهيري'', و الذي يلعب دور بطولته إلى جانب ''فاطمة الزهراء'' كل من ''أنس الباز'' و'' أسامة البسطاوي'' و الممثل ''مالك أخميس'' و آخرون , حيث أبدت اللجنة عدم رضاها عن العمل حيث قررت تأجيل بثه إلى مابعد شهر رمضان الكريم.



و أفادت ذات المصادر أن إدارة القناة و لتدارك الوضع طلبت بشكل شخصي و مستعجل من المخرج المغربي ''علي المجبود'' مخرج سلسلة ''ساعة في الجحيم'' , الإسراع بتصوير '' ولا عليك'' الذي دخل أسبوع تصويره الثالث في إنتظار أن يعرض خلال رمضان المقبل .

و كانت إدارة دار البريهي قد تخلت في وقت سابق عن سلسلة '' مومو عيني'' التي جسد بطولتها النجم الكوميدي ''محمد الجم'' و أخرجها ''هشام الجباري'' دون ذكر أسباب مقنعة .





