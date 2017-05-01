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سكوب .. بعد ''محمد الجم'' العرايشي يضع '' فاطمة بن ناصر'' خارج السباق الرمضاني وهذا من سيعوضها

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 13:37 سكوب .. بعد محمد الجم العرايشي يضع فاطمة بن ناصر خارج السباق الرمضاني وهذا من سيعوضها | ثقافة و فنون
سكوب .. بعد ''محمد الجم'' العرايشي يضع '' فاطمة بن ناصر'' خارج السباق الرمضاني وهذا من سيعوضها
أكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' أن إدارة ''دار البريهي'' حذفت سلسلة ''قلوب تائهة'' و الذي تلعب دور بطولته النجمة المغربية ''فاطمة بن ناصر'' من شبكة البرامج الرمضانية لهذه السنة بسبب عدم استيفائه


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


أكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' أن إدارة ''دار البريهي'' حذفت سلسلة ''قلوب تائهة'' و الذي تلعب دور بطولته النجمة المغربية ''فاطمة بن ناصر'' من شبكة البرامج الرمضانية لهذه السنة بسبب عدم استيفائه لتطلعات القناة الأولى.

و ذكرت ذات المصادر أن لجنة مكونة من أعلى مستوى داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة قد شاهدت حلقيتن من العمل لمخرجته ''زكية الطاهيري'', و الذي يلعب دور بطولته إلى جانب ''فاطمة الزهراء'' كل من ''أنس الباز'' و'' أسامة البسطاوي'' و الممثل ''مالك أخميس'' و آخرون , حيث أبدت اللجنة عدم رضاها عن العمل حيث قررت تأجيل بثه إلى مابعد شهر رمضان الكريم.

و أفادت ذات المصادر أن إدارة القناة و لتدارك الوضع طلبت بشكل شخصي و مستعجل من المخرج المغربي ''علي المجبود'' مخرج سلسلة ''ساعة في الجحيم'' , الإسراع بتصوير '' ولا عليك'' الذي دخل أسبوع تصويره الثالث في إنتظار أن يعرض خلال رمضان المقبل .
و كانت إدارة دار البريهي قد تخلت في وقت سابق عن سلسلة '' مومو عيني'' التي جسد بطولتها النجم الكوميدي ''محمد الجم'' و أخرجها ''هشام الجباري'' دون ذكر أسباب مقنعة .


‫شوف تيفي

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محمد الجم العرايشي شوف تيفي ولا عليك قلوب تائهة

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